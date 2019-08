Carabinieri due arresti per droga a Modica e Scicli

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno eseguito una serie di attività straordinarie di controllo del territorio nel corso della quale sono stati arrestati due persone per droga.

Si tratta di H.C.K. di anni 43 cittadino extracomunitario residente a Modica perché è stato trovato in possesso, a seguito di una perquisizione personale e veicolare eseguita dai militari del Nucleo Operativo, di un panetto di hashish del peso di 100 grammi e di C.S. di anni 63 abitante a Scicli il quale a seguito di una perquisizione domiciliare svolta dai militari della Tenenza Carabinieri di Scicli è stato trovato in possesso di diverse piante di cannabis con inflorescenze alte circa mt. 1.60 e diverse centinaia di semi per la coltivazione di dette piante.

Entrambi gli arrestati su disposizioni della Procura della Repubblica di Ragusa sono stati posti agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente e le piante di cannabis saranno sottoposte ad analisi di laboratorio per accertare il numero di dosi di droga che si possono ricavare. In tale contesto, alle luce dei gravi sinistri stradali registratisi nella stagione in corso, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno inoltre proceduto al controllo di numerosi veicoli in circolazione sulle principali arterie stradali ed in particolar modo quelle che collegano la zona rivierasca.

Tra le persone controllate un giovane ventenne del luogo alla guida di una autovettura sulla quale viaggiavano altri coetanei, è risultato positivo all’esame dell’Alcooltest è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa, mentre gli altri occupanti del veicolo sono stati segnalati alla Prefettura di Ragusa perché trovati in possesso di modiche quantità di droga per farne uso personale.