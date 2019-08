Pozzallo, saluto di comminato fra il sindaco e il Capitano Tognazzoni

Cordiale saluto di commiato fra il Sindaco Ammatuna ed il Capitano di Fregata Marco Tognazzoni che, a breve, sarà trasferito a Trapani. In un clima di estrema cordialità il Sindaco di Pozzallo ha ricevuto, per il saluto di commiato, il comandante in seconda della Capitaneria di Porto di

Pozzallo Capitano di Fregata MarcoTognazzoni che, a breve, sarà trasferito con lo stesso ruolo presso la Capitaneria di Porto di Trapani. In servizio da dieci anni a Pozzallo, l’Ufficiale Superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto ha saputo coniugare in sé eccezionali capacità professionali e umane con elevatissime qualità morali, militari e caratteriali. Nella sua azione di coordinamento e di supporto al comando sull'intero Compartimento marittimo di Pozzallo, ha dimostrato sicurezza ed efficienza nella gestione pubblica del demanio marittimo e degli usi civici del mare, ricevendo continui attestati di plauso e gratitudine da parte dell’intero cluster marittimo territoriale.

Per l’occasione il Sindaco Ammatuna ha consegnato al Cap. Tognazzoni una targa ricordo, a testimonianza del rapporto di leale collaborazione che, negli anni, si è instaurato fra i due Enti. Il primo cittadino di Pozzallo si è detto certo di un futuro prosieguo della brillante carriera fino ad oggi intrapresa, frutto del suocontinuo impegno, di un inestimabile operato e di una altissima valenza tecnica, dimostrate in più occasioni.