Il maltempo annunciato dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia è arrivato anche in provincia di Ragusa. Un forte temporale si è abbattuto su Modica intorno alle ore 14.

Tanta la pioggia che nel giro di pochi minuti ha trasformato le strade in fiumi in piena. Piove anche a Ragusa e in altre provicne della Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ieri aveva annunciato una allerta gialla in tutta l'isola per la giornata di oggi, 30 agosto.