Arrivano ad Ispica le colonnine di ricarica per le auto elettriche. La Giunta municipale ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa con Enel X per l’installazione di tre colonnine per la ricarica di auto elettriche. Ciascuna colonnina potrà ricaricare contemporaneamente due auto. La modalità prevista è quella a ricarica veloce, con tempo medio di mezz’ora per una ricarica completa.

La proposta che è stata avanzata al Comune non prevede costi per l’ente che dovrà soltanto mettere a disposizione delle aree di parcheggio dove Enel X ubicherà a sue spese le colonnine, assumendosi anche l’onere della loro gestione, che avverrà “da remoto”, e della loro manutenzione. Sarà un sopralluogo congiunto fra tecnici del Comune e della società a scegliere le aree. Compatibilmente con le esigenze tecniche di Enel X, l’Amministrazione è intenzionata a farne installare una nella fascia costiera. Altre proposte sono arrivate al Comune da altri operatori: sono al vaglio degli uffici e dell’Amministrazione per essere recepite, in modo da sviluppare in città e lungo la costa una vera e propria rete di colonnine di ricarica.

“La nostra è una chiara scelta politica – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Gianni Stornello – che mira a privilegiare lo sviluppo economico e turistico ecocompatibile e in un’ottica di efficientamento energetico. Sono sempre di più gli automobilisti che ricorrono a veicoli elettrici e ancora di più sono i turisti che noleggiano autoelettriche per i loro viaggi ad Ispica e nella zona: vogliamo offrire loro un servizio in più. Aggiungo che la presenza delle colonnine può rappresentare un incentivo all’acquisto di auto elettriche per gli ispicesi”.