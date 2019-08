Così come sei a Ragusa: un’estate di cultura Belcanto e solidarietà

E’ un bilancio certamente positivo quello che la presidente dell’Associazione ‘Così come sei onlus’, Agnese Alberghina, insieme al direttivo (Lucia D'Asta, Biagio Iacono, Concetta Migliorisi, Grazia Russo, Paola Scifo ed Eleonora Tumino) traccia per il mese di agosto.

Un bilancio che ha visto l’associazione, nata nel 2018 per iniziativa di un gruppo di famiglie, al centro di eventi culturali che l’hanno fatta conoscere e che sono servite a raccogliere fondi per i progetti di questa realtà che della “inclusione e diverse abilità” ha voluto fare il suo motto. Ed allora ecco che il tenore Enea Scala, pozzallese, in occasione del gran galà lirico che ha segnato il suo ritorno nella città natale, avendo saputo di questa associazione, ha voluto incontrarla, visitare i locali di via Ettore Fieramosca 32 a Ragusa, e decidere di destinare parte degli incassi della serata del 7 agosto scorso a ‘Così come sei onlus’, in pieno accordo con l’amministrazione comunale del sindaco Roberto Ammatuna.

Per l’occasione la presidente Agnese Alberghina ha voluto ringraziare i promotori della splendida serata con queste parole “le famiglie dei ragazzi diversamente abili che fanno capo all’associazione ringraziano di cuore il Maestro Scala, il Sindaco Roberto Ammatuna e tutta l’amministrazione Comunale di Pozzallo per la sensibilità mostrata nei confronti di una realtà che, ogni giorno, fa tanto per garantire un presente ricco di stimoli ai suoi giovani ma che tanto ha ancora da fare per assicurare loro un futuro nella società”. Ma il mese di agosto ha visto anche diversi appuntamenti per la presentazione da parte dell’editrice ‘Operaincerta’ del suo volume collettivo “Dell’antipatia”, ideato e curato da Saro Distefano.

Il ricavato delle vendite del volume, al netto delle spese editoriali, infatti andrà all’associazione. Dopo la serata inaugurale del 12 luglio al circolo nautico Andrea Doria di Marina di Ragusa, il libro e l’associazione ‘Così come sei onlus’ sono stati presentati al circolo velico Kaucana dell’omonima località balneare, al Giardino Leonardo di Costa Fenicia a Scoglitti e, appena pochi giorni fa, al Palazzo Mormino a Donnalucata, all’interno della Collettiva di pittura, scultura e fotografia “Incontr’Arti a Palazzo Mormino” organizzata dall’Associazione RossoCobalto.