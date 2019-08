Il sociologo Francesco Pira presenta alla Camera di Commercio di Ragusa Piraterie

Nuovo evento culturale, a Ragusa, targato Accademia Internazionale “Città di Roma” presieduta in Sicilia dalla Maestra d’Arte, Maria Ventura. Sabato 31 agosto alle 17,30 presso la Sala Borsa “Pippo Tumino” sarà presentato l’ultimo libro “PIRATERIE” del sociologo Francesco Pira, professore di comunicazione e giornalismo all’Università di Messina.

L’evento chiude la Collettiva d’Arte Contemporanea “Sicilia terra d’amore e di speranza” fortemente voluta dalla Presidente Ventura e dalla sua Vice Rosanna Criscione. L’autore, del fortunato volume “PIRATERIE” edito da Medinova di Antonio Liotta, dialogherà con la giornalista Antonella Galuppi. Il libro, i cui diritti d’autore vanno alla Fondazione del Lions Club International per l’acquisto di vaccini per i bambini dei Paesi poveri (sono stati già inviati 600 euro alla sede americana), racconta della nostra vita social ed ha avuto un buon successo. Il professor Pira infatti è stato ospite di Festival e Rassegne non soltanto in Sicilia e ovunque ha ottenuto i consensi del pubblico e della stampa. La presentazione del libro, a cui parteciperanno come ospiti il professor Salvatore Parlagreco e il Maestro Salvatore Fratantonio, è un evento nell’evento.

Infatti chiude la Mostra, inaugurata dal sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì lo scorso sabato 24 agosto, di cui è Madrina la dottoressa Anna Conti. Molti gli artisti che hanno partecipato con le loro opere provenienti da tutta la regione: Silvana Amarù, Pina Cannarella, Daniela Cannia, Rosalba Carlino, Aurora Coppolino, Angelo Criscione, Rosanna Criscione, Vincenzo Daragusa, Veronica Diquattro, Salvatore Farruggia, Maria Giacobbe, Giuseppe Gianì, Claudio Guadagna, Alessandra Gugliotta, Francesco Gurrieri, Cettina Incremona, Sal Jacono, Gualtiero Lo Curto, Sara Occhipinti, Anna Ottaviano, Rosario Ticli e Maria Ventura.