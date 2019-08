Basket: sacchetti sceglie 12 azzurri mondiali, out Ricci e figlio Brian. Il roster azzurro per la FIBA World Cup in Giappone e' chiuso. Gli ultimi due "tagli" effettuati dal ct azzurro Meo Sacchetti sono Giampaolo Ricci e il figlio Brian Sacchetti.

Dopo l'allenamento del mattino, i due sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Foshan e faranno ritorno in Italia gia' domani. L'esordio mondiale e' previsto per sabato 31 agosto (alle 13.30 in Italia) contro le Filippine. Gli altri impegni azzurri nella prima fase saranno contro l'Angola (2 settembre) e contro la Serbia (4 settembre). Questi dunque i 12 azzurri che difenderanno i colori azzurri al Mondiale: Amedeo Della Valle, Marco Belinelli, Alessandro Gentile, Paul Biligha, Luca Vitali, Danilo Gallinari, Daniel Hackett, Ariel Filloy, Jeff Brooks, Amedeo Tessitori, Awudu Abass, Gigi Datome. "Gli esclusi sono Pippo Ricci e Brian Sacchetti.

Sono scelte chiare. Loro ci hanno dato una grossa mano mentre Datome e Gallinari erano fuori per via dei rispettivi infortuni. Ora che stanno bene e si sono ripresi le scelte erano un po' obbligate. Credo che siano state le decisioni piu' giuste per la nostra squadra", ha spiegato il commissario tecnico azzurro.

