Forse uno scherzo, certo di cattivo gusto, sta facendo parlare di sè in tutti i social. Si tratterebbe di una nuova moda, quella di travestirsi da personaggi di film horror di cui si sta parlando in queste ore a Catania. Il primo avvistamento nella zona Librino di Catania, dove "Samara" è stata immortalata, poi vicino San Cristoforo, e per finire anche a Pedara e ad Acireale.

Gli avvistamenti misteriosi sono stati immortalati dagli immancabili cellulari e stanno facendo il giro del web. Ad Acireale è stata immortalata la sagoma di una spaventosa suora, nascosta dietro un albero nell’oscurità e di cui si intravede la forma grazie alla pubblica illuminazione. Lo scherzo horror di pessimo gusto sicuramente è stato fatto da persone diverse e a non tutti è piaciuto. La protagonista infatti proprio a Librino avrebbe rischiato il linciaggio. La Polizia che non ha ricevuto alcuna denuncia, mette comunque in guardia i protagonisti dello scherzo che potrebbero incappare in reazioni pericolose da parte di chi non ha il senso dell'umorismo.