Dieta proteica per dimagrire velocemente, no ai carboidrati: menù

La dieta proteica aiuta a dimagrire velocemente mangiando proteine a discapito dei carboidrati. La dieta proteica è una dieta lampo che accelera il metabolismo e aiuta a perdere peso.

La dieta proteica per dimagrire velocemente non può essere seguita per molto tempo ma solo per pochi giorni in quanto potrebbe avere effetti collaterali per la salute. La dieta proteica si basa su menù poco fantasiosi perché eliminano o limitano i carboidrati, alimento cardine della dieta mediterranea, ed elevano il consumo di proteine al 30 per cento, quando la quantità media consigliata va dal 15 al 25 percento. Le proteine da consumare nella dieta proteica per diamgrire velocemente dovrebbero essere di origine animale per i due terzi, mentre un terzo può appartenere al mondo vegetale.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta proteica per dimagrire velocemente in una settimana. Lunedì: colazione con un caffè non zuccherato e uno yogurt magro. Pranzo: due uova sode e spinaci bolliti.Cena: una bistecca alla griglia di manzo e un contorno di lattuga. Martedì: colazione con un caffè non dolcificato e un panino integrale piccolo. Pranzo: una bistecca con sedano e carote crudi. Cena: prosciutto cotto e un frutto. Mercoledì: colazione con un caffè senza zucchero e due fette biscottate integrali non dolcificate. Pranzo: due uova sode, insalata e pomodoro. Cena: frutta a scelta e yogurt magro.

Giovedì: colazione con un caffè senza zucchero e un panino integrale piccolo. Pranzo: pesce al vapore e pomodorini freschi. Cena: prosciutto cotto e insalata. Venerdì: un tè con succo di limone. Pranzo: pollo alla griglia e broccoli bolliti. Cena: un uovo sodo, carote crude e un poco formaggio svizzero. Sabato: colazione con un caffè non zuccherato e uno yogurt magro. pranzo: pesce alla griglia e spinaci bolliti. Cena: due uova sode, insalata e pomodori. Domenica: colazione con un caffè senza zucchero e un panino integrale piccolo. Pranzo: una bistecca alla griglia con frutta a piacere. Cena: frutta e yogurt magro.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.