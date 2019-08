Dieta per perdere peso, dimagrire in salute con frutta e verdura: menù

La dieta per perdere peso in una settimana è ricca di frutta e verdura. La dieta per perdere peso in una settimana è una dieta ipocalorica. Si basa su un regime alimentare semplice da seguire.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di una settimana nella dieta per perdere peso. Lunedì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Pranzo : una frittata preparata con due uova e con erbette, cucinata in una padella antiaderente; 200 g di insalata mista con due cucchiaini di olio e una fetta di pane. Cena: passato di verdura; 70 g di ricotta; 30 g di pane integrale. Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali o uno yogurt magro e una macedonia di frutta senza zucchero. Pranzo : un uovo alla coque; 300 g di verdure miste al forno; 30 g di pane integrale.Cena : 150 g di carne ai ferri e 50 g di riso bollito; 150 g di insalata mista condita con un cucchiaino di olio, 30 g di pane integrale.

Mercoledì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Pranzo: 200 g di vitello ai ferri, 150 g di finocchi conditi con due cucchiaini di olio, 30 g di pane integrale.Cena : 50 g di pasta al pomodoro e basilico; 300 g di zucchine e cipolle cucinate al forno; 30 g di pane integrale. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali o uno yogurt magro e una macedonia di frutta senza zucchero. Pranzo : 50 g di riso con verdure a piacere; 150 g di insalata mista condita con un cucchiaino di olio; 30 g di pane integrale. Cena: 200 g di dentice ai ferri; 200 g di verdure alla piastra; 30 g di pane integrale.

Venerdì: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Pranzo: riso con 100 g di gamberetti, insalata mista e una fetta di pane integrale. Cena: 150 g di petto di tacchino alla piastra; 200 g di spinaci lessati conditi con parmigiano; 30 g di pane integrale. Sabato: colazione con un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali o uno yogurt magro e una macedonia di frutta senza zucchero. Pranzo: passato di verdure con 30 g di pane abbrustolito, formaggio in fiocchi e una fetta di pane integrale. Cena: insalatona con tonno sgocciolato, un uovo sodo, patate lessate, lattuga, pomodori, sedano e condita con due cucchiaini di olio; 30 g di pane integrale.

Domenica giornata libera ma senza esagerare con dolci e bevande alcoliche. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.