Modica, si asfaltano le strade al quartiere Sorda: ecco quali

A partire da martedi 3 settembre inizieranno i lavori per il rifacimento di alcune tra le più importanti arterie del quartiere Sorda. Tra queste Via Nazionale (e traverse limitrofe), Via del Campo Sportivo, Via Furio Camillo, Via Cornelia, Via Peppino Impastato, Via Trani, Via San Giuliano.

Queste strade saranno interessate dai lavori di scarificazione e di messa in posa del nuovo manto stradale. I lavori termineranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico in modo da non creare disagi al traffico. “Dopo aver lavorato in altri punti della Città – commenta il Sindaco – ora è arrivato il turno del quartiere Sorda ed in particolare di alcune vie le cui condizioni rendono indispensabili i lavori. Anche per la loro centralità e l’elevato numero di veicoli che il manto deve sopportare quotidianamente, le strade in questione sono particolarmente usurate.

Consapevoli che anche altre arterie necessitano del medesimo trattamento, abbiamo cercato di privilegiare quelle in condizioni peggiori. Il monitoraggio del resto dell’enorme patrimonio viario che abbiamo a Modica però continua e nel crono programma stilato sono già programmati analoghi lavori in altre zone. In occasione dell’avvio di questi lavori, inoltre, verranno installati i nuovi marciapiedi nella zona del plesso Denaro Papa della Raffaele Poidomani, dove l’anno scorso sono arrivate delle lamentele per la pericolosità soprattutto in prossimità dell’entrata e dell’uscita dalle lezioni.

Grazie alla realizzazione dei marciapiedi, insieme ad altri provvedimenti che adotteremo ad hoc, ridurremmo sensibilmente il pericolo disciplinando ancora di più il traffico”.