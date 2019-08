Una piacevole parentesi pugliese per i tanti utenti dei centri Sociali di Frigintini e Modica Sacro Cuore. Accompagnati dall’Assessore ai Servizi Sociali, Rosario Viola, e dalle responsabili dei centri, gli utenti hanno trascorso 4 giorni nella magnifica terra pugliese potendo godere delle gioie tipiche della tavola e di quelle per la vista.

Alberobello, Locorotondo, Lecce e Gallipoli le tappe principali di questa visita che è andata dai trulli al Salento concentrando in soli 4 giorni tantissimi ricordi da portarsi a casa. Insieme i due centri modicani presente anche quello di Comiso, Città con la quale si era avviato un gemellaggio qualche mese fa che adesso di è concretizzato in questo viaggio. “Gli anziani si sono divertiti tantissimo – commenta l’Assessore Viola – ed hanno avuto modo di conoscere posti nuovi dei quali avevano sempre sentito parlare. Anche per me è stata una bellissima esperienza perché ho avuto modo di apprezzare la loro vitalità e la loro energia.

Sono stati quattro giorni intensi, a tratti anche stancanti, ma quando siamo arrivati il loro primo pensiero è stato quando saremmo partiti la prossima volta. Questo è lo spirito giusto per affrontare la vita di tutti i giorni”.