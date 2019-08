A Modica la “Gran Fondo Castello dei Conti”

Domenica 1 settembre a Modica è tempo di granfondo. Una delle tappe del campionato regionale sarà ospitata a Modica. L’evento sportivo organizzato dall’Asd Revolution Bike ha un nome che punta a celebrare la città della Contea. Domenica, infatti, andrà in scena la prima edizione della “Gran Fondo Castello dei Conti”.

Il ritrovo sarà in piazza Matteotti già a partire dalle 7 con la colazione e la verifica. La partenza della gara, invece, è fissata per le 9. La granfondo avrà un tracciato di cinquanta chilometri mentre il dislivello sarà di 1.450 metri. La gara è aperta anche agli escursionisti e alle escursioniste con un tracciato di venticinque chilometri su un dislivello di cinquecento metri. Saranno presenti gli specialisti di questo tipo di competizione e tutti gli appassionati che stanno disputando il campionato regionale di federazione e che quindi ci tengono a far sì che il proprio bottino di punti possa aumentare. Le iscrizioni sono ancora aperte e per partecipare basta inviare una mail a segreteria/revolutionbike@gmail.com oppure chiamare Fabio Savarino al 335.7809548 o Lorenzo Drago al 393.1628891.

I primi arrivi sotto il traguardo sono previsti intorno a mezzogiorno. Alle 13, invece, è fissato il “Pasta party” mentre alle 14 si terrà la cerimonia di premiazione. Una grande festa per il mondo delle mountain bike allo scopo di celebrare, ancora una volta, una disciplina che conquista il cuore degli appassionati sempre di più. La kermesse è promossa sotto l’egida della Fci e con il patrocinio del Comune di Modica.