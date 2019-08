Lozano: il napoli deve lottare gara dopo gara per lo scudetto

Lozano:"Il Napoli ha un'ottima squadra: lo seguo da tanto tempo. Sono qui per migliorarmi e per migliorarla. Spero che insieme faremo grandi cose. Rispetto la Juve, che e' una grande squadra, ma il nostro obiettivo e' vincere. Scudetto? Dobbiamo fare un passo alla volta. Pensare partita dopo partita.

L'obiettivo e' fare sempre meglio: abbiamo una grande formazione ma dobbiamo lottare gara dopo gara". Cosi', nella sua prima conferenza stampa da giocatore del Napoli, Hirving Lozano, arrivato la scorsa settimana, dal PSV, alla corte di Carlo Ancelotti. Il messicano, che indossera' la maglia numero 11, e' l'acquisto piu' caro della storia del club partenopeo. "Ho scelto Napoli per il tecnico, in primis, poi per la squadra, la citta' e i tifosi. Io sono un giocatore rapido, con buona tecnica: la mia posizione in campo la scegliera' il mister. Io faro' quello che dice Ancelotti.

Daro' il cento per cento nella posizione che decidera' lui per me. Sono molto felice di essere il primo messicano che gioca nel Napoli. Vengo qui con tanta voglia di far bene", ha aggiunto Lozano.

(ITALPRESS)