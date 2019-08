Berrettini e Sonego approdano al secondo turno negli Us Open

Dopo Paolo Lorenzi, anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego superano il primo turno agli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di New York. Berrettini, 23enne romano, numero 25 del ranking mondiale e 24esima testa di serie, ha sconfitto all'esordio per 6-4 6-3 2-6 6-2, in poco meno di due ore e tre quarti di partita, il francese Richard Gasquet, 33enne di Beziers, numero 36 Atp.

Prossimo avversario per il capitolino, l'australiano Jordan Thompson, 55esimo del ranking mondiale. Debutto piu' che convincente anche per Sonego: il 24enne torinese, numero 49 Atp, ha battuto per 6-3 6-4 6-4, in due ore e 21 minuti di partita, lo spagnolo Marcel Granollers, numero 91 del ranking mondiale. Al secondo turno il piemontese sfidera' uno tra il britannico Kyle Edmund, numero 31 Atp e 30esima testa di serie, e lo spagnolo Pablo Andujar, numero 70 Atp.

(ITALPRESS)