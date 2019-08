Lettini da mare completamente ricoperti da lapilli neri e polveri vulcaniche e una grande nuvola grigia che ricorda il fungo atomico di Hiroshima: e' lo scenario dello Stromboli, che alle 12,15 e' tornato a farsi sentire. Due forti esplosioni consecutive, hanno fatto ripiombare nella paura l'isola eoliana dopo un mese e mezzo dall'ultima fortissima eruzione che aveva causato danni e anche la morte di un escursionista.

Questa volta nessun danno registrato, ne' feriti e a quanto pare non c'e' rischio di onde anomale. In ogni caso i numerosi turisti dopo l'improvviso suono delle sirene anti-tsunami hanno dovuto abbandonare le spiagge e recarsi nelle case e alberghi o nei punti di raduno previsti dai piani di emergenza.Al momento dell'eruzione, secondo quanto si apprende, sul vulcano non c'erano escursionisti perche' era vietato salire.

