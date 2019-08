Dieta con proteine vegetali allunga la vita e riduce rischio tumori

La dieta con proteine vegetali allunga la vita rispetto ad una dieta con proteine animali. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato dalla rivista Jama Internal Medicine condotto in Giappone. La dieta con proteine vegetali allinga la vita e riduce rischio tumori e malattie cardivascolari.

Dai dati dello studio emerge che chi segue una dieta con proteine vegetali ha un minor rischio generale di morte che di morte per cause cardiovascolari. Per la ricerca coordinata dal National Cancer Center di Tokyo sono stati analizzati i dati di quasi 71mila persone di mezza età seguite per due decenni. Durante lo studio sono morte più di 12mila persone, di cui circa 5mila per cancro e quasi altrettante per problemi cardiovascolari. Confrontate con le persone che consumavano la percentuale minore di proteine vegetali, quelli con il consumo maggiore hanno mostrato un rischio minore del 13% di morire durante lo studio e del 16% di farlo per cause cardiovascolari.

Secondo i ricercatori sostituire appena il 4% delle proteine animali riduce del 50% il rischio di morte per cancro e del 46% quello generale. La sostituzione delle proteine da carni rosse o lavorate con quelle vegetali , spiegano i ricercatori, è associata a una mortalità minore sia totale sia causata da tumori e malattie cardiovascolari. La dieta con proteine vegetali migliora la qualità di vita ed allontana il rischio di morte per cause cardiovascolari. La dieta con proteine vegetali è una dieta ideale anche per dimagrire e può essere completa e perfettamente equilibrata. La dieta con proteine vegetali per dare salute e benessere all’organismo deve avere tutti i nutrienti giusti ovvero le fibre, gli antiossidanti e le sostanze fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo.

Ma vediamo in un esempio di menù tipo di un giorno come potrebbe la dieta con proteine vegetali. Colazione con uno yogurt bianco con frutta fresca. Spuntino: frutta secca o un frutto fresco. Pranzo: pasta integrale con broccoli e lenticchie, un frutto. Merenda: un frutto fresco. Cena: due hamburger di soia con verdure grigliate e un frutto. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.