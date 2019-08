Dieta post estate per dimagrire: menù dei 7 giorni

La dieta post estate per dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni e depurare l’organismo. La dieta post estate serve a drenare i liquidi in eccesso e a perdere peso mangiano una grande varietà di alimenti.

La dieta post estate per dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni è una dieta ipocalorica ricca di frutta e verdura. ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta post estate per dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni. Lunedì: colazione con un caffè o tè non zuccherati, 2 fette biscottate preferibilmente integrali con un velo di marmellata senza zuccheri aggiunti. Pranzo: petto di pollo o fesa di tacchino con un piatto di verdura cruda o cotta, più 40 grammi di pane di segale. Cena: minestrone di verdure senza pasta e senza legumi condito con un cucchiaino di olio, 80 grammi di ricotta light e 40 grammi di pane di segale.

Martedì: colazione con un caffè o tè non zuccherati, una fetta biscottata integrale con poca marmellata e un frutto di stagione. Pranzo: 120 grammi di pesce magro cucinato al cartoccio o alla griglia più insalata con verdure a piacere poco condita, più 40 grammi di pane di segale. Cena: 2 uova sode, una fetta di pane integrale o di segale e verdura a piacere. Mercoledì: colazione con un caffè o tè non zuccherati, 4 biscotti secchi. Pranzo: una mozzarella con pochi grassi, insalata a piacere e 40 grammi di pane di segale. Cena: pasta integrale condita solo con un cucchiaio di sugo di pomodoro leggero e un’insalata mista a piacere.

Giovedì: colazione con un bicchiere di tè verde e due fette biscottate integrali con un velo di miele. Pranzo: tonno ben sgocciolato o al naturale, 40 gr di pane integrale o di segale e insalata verde mista condita con un cucchiaino d’olio e aceto o succo di limone. Cena: carne bianca ai ferri con verdure grigliate, più 40 grammi di pane. Venerdì: colazione con una tazza di tè verde e 4 biscotti integrali. Pranzo: 60 grammi di riso integrale con verdure, insalata a piacere. Cena: pesce alla griglia e insalata di pomodoro.

Sabato: colazione con un tè non zuccherati, 2 fette biscottate con un cucchiaino di marmellata. Pranzo: minestrone di verdure e insalata mista. Cena: bresaola con rucola e qualche scaglia di grano condita con olio, limone e pepe nero, più 40 grammi di pane integrale. Domenica: a scelta uno dei menù della settimana. La dieta post estate prevede per lo spuntino di metà mattina e per quello pomeridiano frutta fresca o verdure come finocchi o sedano o ancora carote. Durante la dieta post estate bisogna bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.