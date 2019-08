Dieta chetogenica, due esempi menù per dimagrire subito

La dieta chetogenica per dimagrire subito su un regime alimentare che riduce in modo drastico i carboidrati, aumentando di contro le proteine e soprattutto i grassi.

Lo scopo principale di questo sbilanciamento delle proporzioni dei macronutrienti nella dieta è costringere l’organismo a utilizzare i grassi come fonte di energia. La dieta chetogenica deve essere seguita secondo uno schema ben preciso: visto gli effetti collaterali che può portare (come stitichezza, aumento del colesterolo e calcoli renali) è bene seguire lo schema della dieta chetogenica come consigliato dal vostro dietologo, in modo da renderla efficace e sicura. Per questo, anche se viene ridotto l'apporto di carboidrati e proteine, non è consigliato eliminarle completamente dalla vostra alimentazione. Ma vediamo cosa si mangia in due esempi di menù della dieta chetogenica.

Primo esempio: colazione con uova con bacon e burro e una mela. Spuntino: burro di arachidi e sedano su un letto di lattuga. Pranzo: insalata di tonno fatta con sedano, maionese e panna, servite con lattuga. Snack: zuppa di piselli e fagioli. Cena: cheeseburgher con con formaggio, pancetta, peperoni grigliati e patatine. Secondo esempio: colazione con una mousse alla vaniglia e caffè d’orzo oppure selezione di formaggi con nocciole. Pranzo: pollo ai peperoni con mandorle dolci oppure pane carta da musica farcito con mozzarella di bufala, bresaola e rucola. Cena: salsiccia di maiale con finocchi oppure salmone affumicato con fagiolini.

Durante la dieta chetogenica il menù dovrà sì essere mirato ad un consumo elevato di grassi, ma senza dimenticarsi degli altri macroalimenti necessari alla corretta funzione del vostro corpo. Se necessario potete assicurarvi la giusta quantità di vitamine, ferro e calcio utilizzando dei supplementi alimentari, sempre sotto consiglio del vostro medico ovviamente. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.