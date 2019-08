Whatsapp cambia nome: ecco come diventa

WhatsApp cambia nome. Sulla versione beta di WhatsApp per iPhone, compare una piccola scritta con il nuovo nome dell’app “WhatsApp from Facebook“. Un segnale importante per l’azienda di Menlo Park che così comincia a brandizzare le sue applicazioni più importanti; la stessa cosa avverrà per Instagram che diventerà “Instagram from Facebook“.

Oltre al cambio nome, arrivano gli adesivi Memoji presenti su iPhone X, iPhone Xr e iPhone Xs. Le emoticon in 3D possono essere create con la fotocamera frontale degli apparecchi. Se i test andranno a buon fine la novità arriverà sulla versione ufficiale nel giro di qualche settimana. Utilizzarli è molto semplice: i memoji sono disponibili all’interno dei contenuti multimediali in una sezione chiamata “Memoji Stickers”. Con i nuovi adesivi le chat di WhatsApp diventeranno più simpatiche e divertenti. È probabile che l’aggiunta delle parole “from Facebook” sia il primo passo verso l’unificazione di WhatsApp, Messenger e Instagram Direct. Ecco le altre notizie su Whatsapp pubblicate sul nostro sito.