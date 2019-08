Incidente stradale ieri sera poco dopo le ore 20 sulla SS 115 all’altezza dell’incrocio che da Modica porta a Ragusa. Un’auto pirata ha speronato un motociclista e poi è fuggita.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il motociclista ferito in maniera non grave in ospedale. Per i rilievi e per la ricostruzione dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale. Si cerca l’auto pirata che ha speronato il motociclista senza fermarsi a prestare soccorso.