Vacanze e meteo, con settembre arriva la pioggia, ma l'estate non è finita

Potranno stare tranquilli i vacanzieri della provincia di Ragusa che stanno godendosi al mare questi ultimi giorni del mese di agosto. Le previsioni meteo parlano solo della presenza di qualche nuvola sul litorale ibleo e la colonnina di mercurio si manterrà nella media stagionale.

Per i vacanzieri settembrini invece l'esordio non sarà proprio il massimo visto che il meteo parla di qualche leggera precipitazione e temporali sparsi, mentre la temperatura si manterrà tra i 29 e i 22 gradi. Insomma l'insidioso vortice depressionario, di cui tanto si parla in questi giorni interesserà il nord e la Sardegna, lì sono attesi piogge, rovesci temporaleschi e anche qualche grandinata. In Sicilia invece l'estate continua.