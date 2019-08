E’ già tutto pronto per la XXIV edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa in programma da venerdì 6 settembre a domenica 8. Il Veteran Car Club Ibleo, proprio in queste ore, ha diffuso il programma definitivo che interesserà i partecipanti a una competizione di regolarità classica secondo le indicazioni dell’Asi, l’Automotoclub storico italiano.

Si comincerà la mattina del 6 quando, dalle 10,30 alle 12,30, il comitato organizzatore garantirà l’accoglienza dei partecipanti all’hotel Mediterraneo di via Roma a Ragusa. Dopo il pranzo in hotel, la carovana di auto storiche si sposterà verso Scicli. Alle 17 è previsto l’arrivo nella città barocca e qui si terrà una sosta e la passeggiata per le vie del centro storico. Alle 20 la cena e alle 22 la prova di abilità in via Nazionale. Al termine, il rientro libero in hotel. Sabato, alle 9, la partenza della prima vettura. La prova di abilità è in programma alle 9,30 a Giarratana, presso la zona artigianale. Poi si proseguirà sino a Ferla, sui Monti Iblei, per una sosta e una visita culturale.

Quindi alle 12,30 il trasferimento e il pranzo al ristorante Giannavì. Alle 16 la partenza e alle 18,30 l’arrivo in hotel dove, alle 21, è in programma la cena di gala. Domenica 8 settembre, la partenza sarà data alle 9 mentre mezz’ora dopo è in programma una prova di abilità lungo un percorso cittadino. Alle 10,30 la visita a un magazzino di stagionatura del “cosacavaddu”, il formaggio tradizionale ragusano. A mezzogiorno il rientro in hotel dove, alle 13, si terrà il pranzo che sarà seguito dalla cerimonia di premiazione. Grazie all’Autogiro della provincia di Ragusa, il Veteran Car Club Ibleo ha conquistato per nove edizioni, l’ultima l’anno scorso, il prestigioso riconoscimento della Manovella d’oro assegnato dalla commissione nazionale manifestazioni in seno all’Asi alle manifestazioni più rilevanti sul territorio italiano.