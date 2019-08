A Roma Master finale del 14esima Tennis Trophy Fit Kinder + Sport

Entra nel vivo la fase piu' attesa della 14^ edizione del circuito promozionale "Tennis Trophy FIT Kinder + Sport" riservata ai nati dal 2003 al 2010 e caratterizzata da 127 tornei in 18 regioni d'Italia.

Il circuito, nato da un'idea dell'ex tennista azzurra Rita Grande e organizzato in collaborazione con la FIT e il programma Kinder+Sport Joy of Moving, promuove la diffusione di stili di vita attivi e la pratica del tennis tra le nuove generazioni. Chiude la manifestazione itinerante il master finale di Roma, in corso fino al 29 agosto presso l'Accademia Max Giusti Play Pisana, il Circolo Tennis Due Ponti e il Tennis Club Kipling. In gara i vincitori e i finalisti delle tappe del circuito e i semifinalisti delle 14 tappe speciali presso i Centri Estivi FIT.

Gli 8 vincitori e gli 8 finalisti del Master Italiano delle categorie 9/12 anni potranno partecipare al Master Internazionale del circuito Kinder+Sport Tennis Trophy presso il Country Club Monte-Carlo, dal 17 al 20 ottobre 2019, usufruendo dell'ospitalita' offerta dal Premio UCA Assicurazione e dal Premio Kinder+Sport. E da quest'anno saranno in gara anche i migliori junior Wheelchair: appuntamento sempre a Roma il 28 e 29 agosto con il master conclusivo.

