Arbitri, Rizzoli boccia Massa e Valeri errori da non ripetere

"Se Massa e Valeri verranno fermati? Non ho mai messo alla gogna i miei arbitri, ma e' indubbio che un allenatore fa giocare i calciatori che stanno meglio.

Prenderemo dei provvedimenti per metterli nella condizione di dirigere nel migliore dei modi: per questo bisognera' valutare la loro condizione psicofisica". Il designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli ammette cosi' le sviste del direttore di gara Davide Massa e del Var Paolo Valeri durante Fiorentina-Napoli. Per l'ex arbitro "quanto accaduto e' sotto gli occhi di tutti. Gli errori purtroppo fanno parte del nostro mestiere: bisognerebbe non farli, ma quando ci sono bisogna riconoscerli e capirne i motivi. Nel caso specifico magari c'e' stato qualcosa che non ha funzionato nella collaborazione tra arbitro e Var: questo e' un errore che va riconosciuto perche' e' evidente, va corretto e non va ripetuto nella maniera piu' assoluta".

Rizzoli ha spiegato di aver gia' parlato con Massa e Valeri: "Sono i primi a essere rammaricati, amareggiati, dispiaciuti con se' stessi, e' dura accettare una gestione simile del match - ha dichiarato ai microfoni di 'Radio anch'io sport' su Rai Radio 1 - Sono errori di valutazione e intervento che non devono capitare: li analizzeremo insieme".

(ITALPRESS)