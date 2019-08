Trattativa M5S-Pd continua, ma la strada è in salita

Non c'e' ancora l'accordo tra il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo Governo. Non e' stato risolutivo il vertice di ieri sera, durato circa quattro ore, tra il capo politico del M5S Luigi Di Maio, il premier dimissionario Giuseppe Conte, il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il suo vice Andrea Orlando.

"Siamo al lavoro ma c'e' ancora molto da fare su contenuti e programma", riferiscono fonti dem, che parlano di "strada in salita" per le differenze che emergono su programma, contenuti e manovra finanziaria. Oggi la trattativa continua. Domani pomeriggio, nell'ultima fase delle nuove consultazioni al Quirinale che iniziano oggi, le delegazioni dei due partiti saranno ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(ITALPRESS)