E' stato pubblicato sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione il decreto che autorizza "ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato" oltre cinque mila unita' di personale nelle amministrazioni pubbliche.

Il Dpcm, datato 20 agosto, sblocca i concorsi per la Presidenza del Consiglio, il dipartimento Protezione Civile, diversi ministeri, la Corte dei Conti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, Agenzia per l'Italia Digitale, Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Agenzia delle Entrate, Inail, Agenzia delle dogane, Automobil Club d'Italia, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Aics, Agea. Il decreto e' firmato dal ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

