M5s: Pd ha idee confuse, no ad altri incontri senza un sì a Conte

"In una fase cosi delicata per il Paese non c'e' tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perche' il tempo stringe. Nel Partito Democratico, pero', hanno ancora le idee confuse.

Predicano discontinuita' ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si e' parlato ne' di temi ne' di legge di bilancio. Cosi' non va proprio bene". Lo afferma in una nota il M5S. "Ieri dopo 4 ore di incontro non si e' arrivati a nulla. Cosi' non si puo' lavorare. O si cambia atteggiamento o e' difficile. Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte - conclude la nota -. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5S e' la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti".

(ITALPRESS)