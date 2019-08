Entra nel vivo a Monterosso Almo la festa di San Giovanni

Sono entrati nel vivo a Monterosso Almo i festeggiamenti di San Giovanni Battista. Venerdì scorso, nella chiesa di Sant’Anna, è stata inaugurata la mostra “Antichi volumi della biblioteca del convento di Sant’Anna”. Domenica, invece, grande partecipazione per la tradizionale “Sagra del pane e dei sapori monterossani” organizzata dal comitato dei festeggiamenti con il patrocinio del Comune.

A fare da cornice alla manifestazione piazza San Giovanni dove sono stati montati gli stand in cui è stato distribuito pane condito con “capuliato”, olio, origano e formaggio, con salsiccia arrostita e pane di pasta dura meglio conosciuto come “cuddura”. In un’altra ala della piazza, in stand appositamente attrezzati, lo chef Carnibella ha guidato una brigata di cuochi che hanno cucinato i taccunedda con le lenticchie, un piatto dai gusti e dai sapori prettamente contadini, il tutto bagnato da un buon bicchiere di vino rosso delle colline monterossane. La sagra è stata aperta dal gruppo Tamburi di Giarratana che hanno sfilato per le vie principali del paese. Poi, anche i mercatini artigianali e gli artisti di strada che si sono esibiti intrattenendo il numeroso pubblico presente. Il clou della manifestazione è stata la performance dell’artista monterossano Andrea Barone che si è prodotto in uno spettacolo musicale dal titolo “Cosa farò da grande”, un music live show molto applaudito dagli spettatori.

Martedì 27 agosto, ci sarà la giornata degli ammalati con alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Alle 21 l’adorazione eucaristica e la preghiera per gli ammalati. Mercoledì, invece, sarà la giornata dei portatori e dei devoti. Alle 20 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal parroco, don Giuseppe Antoci, che procederà durante la cerimonia religiosa alla benedizione dei portatori. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, è in programma lo spettacolo musicale con i Broken Stick. Giovedì, invece, è la solennità del martirio di San Giovanni Battista.

Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 20,30 la santa messa sarà presieduta da don Salvatore Vaccaro. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, il concerto lirico sinfonico del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Monterosso Almo, diretto dal maestro Umberto Terranova.