Sindaco di Pozzallo: "la presenza al largo di una nave militare straniera fa impressione"

“Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane”, a dirlo è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna in riferimento alla nave militare spagnola “Audaz”, arrivata in Italia per trasferire 15 migranti sbarcati dalla Open Arms. La nave ha lasciato Lampedusa per raggiungere la fonda a Pozzallo.

Sul caso Open Arms, la Commissione Europea è al lavoro per pianificare la redistribuzione fra i paesi europei che avevano espresso la propria disponibilità ad accogliere i migranti. L’ipotesi è che la Francia ne prenda 40, la Germania 40, la Spagna 15, il Portogallo 10, il Lussemburgo 2. La Commissione comunicherà nelle prossime ore le modalità per il trasferimento degli immigrati, attualmente ospiti in Sicilia.