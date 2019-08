Novità per la Coppa Monti Iblei di Chiaramonte Gulfi

Ancora una novità per la Coppa Monti Iblei. Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, in occasione della prossima edizione della cronoscalata che si svolgerà domenica a Chiaramonte Gulfi su un nuovo percorso allungato di oltre 3 km, anche grazie ai lavori di manutenzione effettuati, ha deciso di istituire un premio per il miglior pilota ibleo classificato.

“L’idea di assegnare una coppa al pilota ibleo meglio classificato – dice Piazza- è un modo per testimoniare la partecipazione dell’Ente ad una manifestazione sportiva di grandi tradizioni che si svolge da più di 60 anni ma anche di dare risalto ai piloti della provincia di Ragusa impegnati in una difficile e prestigiosa cronoscalata”.