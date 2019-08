ChocoModica rinviato a dicembre per rischio elezioni

A causa della crisi di Governo che in questi giorni sta investendo l’Italia e che potrebbe portare ad elezioni anticipate il prossimo autunno, l’organizzazione di ChocoModica, di concerto con il Comune ed il Consorzio di Tutela ha scelto di spostare la data della kermesse riportandola nella sua collocazione tradizionale a cavallo con il fine settimana dell’Immacolata.

Il cioccolato dunque tornerà protagonista dal 5 all’8 di dicembre nel cuore del centro storico di Modica. “Inizialmente – commenta il Sindaco Abbate – si era pensato di fissarla tra fine ottobre ed inizio di novembre quando l’attività dei maestri cioccolatieri non ha ancora i ritmi frenetici pre-natalizi ed il tempo è più clemente. Poi è subentrata, inaspettata, la crisi di Governo che ci ha lasciato nell’incertezza. Se ci dovessero essere elezioni la data più probabile sarebbe proprio quella del 3 novembre, cioè la domenica conclusiva della manifestazione.

Essendo logisticamente impossibile far coesistere le due cose, anche per una questione di sicurezza pubblica, abbiamo scelto insieme al Consorzio di non correre rischi di annullamenti last minute spostando sin da ora la data in modo che così tutti, espositori e visitatori, abbiano più tempo per organizzarsi al meglio”. (Foto ChocoModica archivio)