Plauso del M5S di Ragusa al lavoro del vicesindaco Giovanna Licitra

I consiglieri del gruppo consiliare M5s Ragusa Antonio Tringali e Sergio Firrincieli intervengono per mettere in rilievo il lavoro fatto dal vice sindaco, Giovanna Licitra, che a differenza di altri componenti l'amministrazione, dimostra un’operatività che denota professionalità e capacità, oltre a profonda conoscenza della materia economica.

“E’, tra l’altro – chiariscono i consiglieri Tringali e Firrincieli parlando dell’assessore Licitra – molto attenta alle esigenze della minoranza e aperta all’ascolto grazie a competenze che fanno parte del proprio bagaglio professionale. Ma non solo. Ci risulta che, grazie a lei, gli uffici del settore stanno operando in maniera energica, circostanza che ci fa ben sperare per il futuro. Ci ha fatto piacere notare, inoltre, come la dottoressa Licitra non abbia posizioni antitetiche a prescindere per ordini di scuderia o per appartenenze di partito. Insomma, è un rappresentante dell’amministrazione con cui è facile instaurare un dialogo e confrontarsi su tematiche e problematiche che possono risultare importanti per il futuro della città”.

“Gli altri assessori, ma soprattutto il sindaco – concludono Tringali e Firrincieli – dovrebbero prendere esempio da lei per potere costruire su basi solide quello che potrebbe essere un percorso teso a rilanciare le velleità di crescita di Ragusa. Abbiamo voluto fare questa sottolineatura perché non è vero che facciamo di tutta l’erba un fascio e anzi ci piace sottolineare, con gli opportuni distinguo, chi si mette in rilievo in maniera positiva come, per l’appunto, nel caso della dottoressa Licitra”.