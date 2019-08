Non ce l'ha fatta Gugliemo Gradanti, il 64enne ispicese rimasto gravemente ustionato nella notte tra sabato e domenica, nell'incendio divampato nella sua azienda agricola di contrada Giamporcaro, sulla provinciale Ispica-Pozzallo.

L'uomo è morto oggi pomeriggio intorno alle 14.30 nel Centro Grandi Ustioni del Cannizzaro di Catania dove era stato ricoverato per la gravità delle ustioni riportate in oltre il 45% del corpo. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo, troppo gravi e profonde le ustioni che avevano interessato il 64enne che aveva fatto di tutto per salvare la sua azienda. Il rogo sulle cui origini stanno indagando gli inquirenti, aveva distrutto alcuni mezzi e alcuni macchinari utilizzati per la conservazione dei pomodori.