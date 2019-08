Motomondiale: Rins beffa nel finale, Marquez a Silverstone, rossi quarto

Alex Rins ha vinto il gran premio di Gran Bretagna, dodicesima prova della Motogp sulla pista di Silverstone. Lo spagnolo della Suzuki ha beffato proprio al traguardo il campione della Honda Marc Marquez.

Sul gradino piu' basso del podio un altro spagnolo, Maverick Vinales con la Yamaha. Quarta posizione per Valentino Rossi, partito secondo con la Yamaha davanti a Franco Morbidelli (Yamaha) e Cal Crutchlow (Honda). Nelle fasi iniziali della gara incidente con protagonisti Quartararo e Dovizioso: la Ducati dell'italiano e' finita sopra la Yamaha del francese che si era messa di traverso, nessuna grave conseguenza per i piloti con l'italiano trasportato a Coventry solo per precauzione. In classifica altro allungo verso il nuovo titolo per Marquez che ha allungato su Dovizioso.

