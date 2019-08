Meteo, piogge e temporali isolati e tanta afa: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi domenica, 25 agosto, piogge isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli. Le temperature si manterranno alte e nella media stagionale.Le province interessate dai temporali estivi sono Messina, Catania, Enna e Siracusa.

Secondo le previsioni meteo l’estate soleggiata resiste ancora al Sud ed in particolare in Sicilia. L’Italia al momento rimane immersa in una ampia struttura anticiclonica di matrice subtropicale, insidiata spesso da irruzioni deboli di aria più fresca e instabile in quota: le classiche gocce fredde. Quando l’energia in gioco è molto elevata, basta poco per innescare la formazione di nuvole e cumuliformi: i cosidetti temporali estivi. Ma questi rovesci non sono seguiti da afflusso fresco tipico del fronte freddo da irruzione nord-atlantica. Ecco perché quando smette di piovere ed esce il sole si impenna l’umidità relativa e la sensazione di afa diventa fastidiosa.

Nei prossimi giorni il quadro barico non cambierà.