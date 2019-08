Le diete per dimagrire sono sempre ipocaloriche e monocibo. Le diete monocibo sono tra le diete per dimagrire più semplici da seguire e allo stesso tempo più sconsigliate da nutrizionisti e specialisti perché troppo squilibrate e dannose per la salute.

Le diete per dimagrire ipocaloriche e monocibo sono diverse. Le diete per dimagrire ipocaloriche e monocibo eliminano alcuni cibi, scelti strategicamente tra quelli più calorici e più consumati dalla maggioranza delle persone, tagliando le calorie e dimagrendo. Le diete monocibo esasperano questo concetto e sfruttano invece il fatto che mangiando un solo alimento ci si stanca in fretta e ci si sazia con meno calorie, se ne assumono meno e quindi si dimagrisce, apparentemente senza sforzi. Tutto questo in teoria, poiché in realtà in pochi hanno il coraggio di proporre veramente diete monocibo, almeno pubblicamente, perché troppo squilibrate e dannose per la salute.

Quindi, le varie diete monocibo proposte sono normalissime diete ipocaloriche dove in un pasto principale abbiamo il "monocibo". Tra le diete per dimagrire monocibo più note ci sono la dieta del riso e la dieta del panino. La dieta del riso è facile da gestire in quanto prevede oltra al consumo di riso giornaliero anche moltissimi alimenti complementari: gelato, gallette, per non parlare di tutti i tipi di riso in commercio (riso integrale, selvaggio, tailandese, basmati, ecc), che possono essere inseriti nella dieta rendendola maggiormente monotematica.

La dieta del riso è una dieta da fare per breve tempo, un paio di giorni a settimane al massimo, poi si torna all'alimentazione (e al peso) precedente. La dieta del panino è la dieta ideale per le donne in carriera che spesso non hanno ilte mpo di tornare a casa per mangiare e sono costrette a consumare qualcosa al bar. La dieta del panino prevede una colazione con latte e due fette biscottate, un panino a pranzo e la cena con petto di pollo alla griglia e insalata. Le diete dimagranti per dimagrire ipocaloriche e monocibo sono tante ma tutte da seguire solo per ochi giorni e dopo aver consulatato il proprio medico.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.