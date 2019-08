Dieta dimagrante dei 5 giorni per dimagrire: esempio menù per uomo

La dieta dimagrante dei 5 giorni per dimagrire è facile da seguire. E’ una dieta da 1300 calorie al giorno ed è ideale per l’uomo in quanto ricca di alimenti vari e proteici. La dieta dimagrante dei 5 giorni per dimagrire prevede un regime alimentare vario.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo nella dieta dimagrante dei 5 giorni per dimagrire ed ideale per l’uomo. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e una fetta di pane integrale. Spuntino: 150 g di pompelmo. Pranzo: 50 g di risotto con gli spinaci, 110 g di vitello ai ferri. Merenda: due fette di ananas. Cena: minestra di ceci, triglie al forno, insalata di radicchio verde condito con un cucchiaino di olio e succo di limone e una fetta di pane toscano. Martedi: Colazione con un tè verde e due fette biscottate ai cereali. Spuntino: due kiwi. Pranzo: minestrone con pasta integrale, fesa di maiale ai ferri, insalata di pomodori e una fetta di pane toscano. Merenda: una mela. Cena: linguine al sugo di calamari, vitello ai ferri e inslata mista.

Mercoledì: colazione con uno yogurt parzialmente scremato, 20 g di frollini al latte e miele. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: crema di legumi misti con crostini, cozze lessate e insaporite con succo di limone e funghi in umido. Merenda: 190 g di mandaranci. Cena: petto di tacchino ai ferri e insalata di finocchi. Giovedì: Colazione con uno yogurt scremato. Spuntino: 180 g di pere. Pranzo: 80 g di minestra di patate e pomodoro, 120 g di dentice ai ferri, 130 g di cicoria lessata. Merenda: 160 g di banane. Cena: 90 g di ravioli, 70 g di spezzatino al pomodoro, 120 g di finocchi in pinzimonio, 40 g di pane integrale.

Venerdì: colazione con latte scremato e 30 g di cereali. Spuntino: 200 g di pompelmo. Pranzo: 40 g di minestra con,funghi e carciofi, 130 g di calamari arrosto, 80 g di insalata. Merenda: 190 g di ananas. Cena: 30 g di riso, 140 g di coscia di pollo lessata, 125 g di carciofi in pinzimonio. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.