Napoli show al Franchi, Fiorentina battuta 4-3

Il Napoli vince all'esordio in Serie A e batte la Fiorentina per 4-3 nella cornice dello stadio Franchi e davanti al neo patron viola Rocco Commisso. Doppietta di Insigne e gol di Mertens e Callejon nel Napoli; reti di Pulgar, Milenkovic e Boateng per i viola che hanno ammirato Ribery negli ultimi 15' di gara.

La partenza del match sorride alla formazione viola subito in vantaggio al 9': Zielinski tocca col braccio in area, Massa concede il calcio di rigore e Pulgar non sbaglia dagli undici metri. Serve una giocata individuale al Napoli per reagire: Mertens controlla palla sulla trequarti e lascia partire un destro che sorprende Dragowski. La Fiorentina subisce il contraccolpo e al 43' c'e' il vantaggio partenopeo: Mertens cade in area senza contatto con Castrovilli ma Massa concede il penalty: Insigne dal dischetto non sbaglia e sigla il 2-1.

Nella ripresa e' la Fiorentina ad entrare meglio in partita e per assistere al 2-2 bisogna aspettare sette minuti: Milenkovic svetta piu' in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e supera Meret. Ma al Napoli basta un'occasione per tornare avanti: Insigne apre per Callejon il cui diagonale non lascia scampo al portiere viola. Al 60' Montella manda in campo Boateng e lui lo ripaga subito: Castrovilli scarica per l'ex Barcellona che batte Meret con l'aiuto del palo. Ma la festa del gol non e' finita: Ruiz scodella per Callejon il cui scarico permette a Insigne di appoggiare di testa in rete e di siglare il definitivo 4-3.

