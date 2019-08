Ennesimo incidente stradale nella strade siciliane. Ieri sera a Messina è morta la 14enne Aurora De Domenico. L’incidente stradale è avvenuto in via Consolare Pompea.

La 14enne viaggiava a bordo di un ciclomotore guidato dal fratello quando si sono scontrati con una’auto, una Pegeout 206 Station Wagon, guidata da un 22enne di Messina. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la 14enne in gravissime condizioni all’ospedale dove è poi deceduta. Il fratello è ricoverato all’ospedale Papardo. Il sostituto procuratore Roberta La Speme, già ieri sera ha disposto il sequestro del ciclomotore e la Peugeot 206 Station Wagon e gli esami tossicologici per i due conducenti. Nel fascicolo in mano al pm, intanto come atto dovuto, sarà iscritto il nome del guidatore dell’auto, un ventiduenne messinese. Il reato contestato è appunto omicidio stradale.