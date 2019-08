E' morto all'eta' di 83 anni l'attore Carlo Delle Piane, che aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. Nato a Roma il 2 febbraio del 1936, nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei piu' importanti attori e registi come Toto', Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polanski, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Steno, Mario Monicelli, Sergio Corbucci, Aldo Fabrizi e Pupi Avati.

Debutto' nel mondo dello spettacolo nel 1948, quando venne scelto da Vittorio De Sica e Duilio Coletti per interpretare il ruolo di Garoffi nel film 'Cuore', durante una serie di provini in giro per le scuole. Ancora giovanissimo, nel 1951, fu scelto da Steno e Mario Monicelli per affiancare Aldo Fabrizi e Toto' in 'Guardie e ladri', con i quali successivamente lavoro' in altri film. Nel 1954 e' la volta di 'Un americano a Roma', dove interpreta Romolo Pellacchioni detto "Cicalone", l'amico di Nando Mericoni, interpretato da Alberto Sordi. Dopo un incidente automobilistico a causa del quale rimase in coma per piu' di un mese, l'incontro fortunato con Pupi Avati, che ne capi' le doti drammatiche e lo scelse per il film 'Tutti defunti... tranne i morti', che porto' Delle Piane a un importante mutamento professionale, mostrandone le qualita' interpretative anche in ruoli drammatici: particolarmente riuscito quello dell'avvocato Santelia in 'Regalo di Natale' e 'La rivincita di Natale'.

Proprio grazie all'interpretazione si aggiudico' nel 1986 la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 43ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Lo scorso maggio aveva celebrato i 70 anni di carriera con un grande evento all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

(ITALPRESS)