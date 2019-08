Usare il telefonino fino a tarda notte può essere dannoso per la salute. A dimostrarlo è uno studio di Giovanni Battista Tura, responsabile della Psichiatria dell'Irccs Fatebenefratelli di Brescia, secondo cui l'uso notturno del cellulare altera i meccanismi neurofisiologici, a cominciare dalla luce dello schermo che può danneggiare gli occhi.

Secondo Tura sottoporre nottetempo il cervello a uno stimolo luminoso intenso lo obbliga ad attivarsi come se fosse giorno. Da qui l'insorgere di insonnia e di tutti i disturbi che ne conseguono. Se poi si considera che la mancanza di sonno nell'età dell'adolescenza è uno dei fattori di maggior rischio per la comparsa di disturbi psichici anche gravi il rischio è presto dimostrato. Anche negli adulti le conseguenze sono: stanchezza e malumore per tutto il giorno.