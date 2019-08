Salute in provincia di Ragusa. Il Pronto Soccorso di Vittoria è quello con il maggiore numero di accessi: 21.995 contro gli 11.352 di Modica e i 9.291 di Ragusa. Quello di Ragusa invece è primo per codici rossi: 249 contro i 228 di Modica e i 111 di Vittoria. E' il quadro che viene fuori dai dati del primo semestre 2019 relativi agli accessi nei pronto soccorso di: Ragusa – Modica e Vittoria diffusi dall'azienda sanitaria di Ragusa.

Rispetto allo scorso anno i dati dimostrano, un calo dei codici bianchi: - 36% a Modica; - 22% a Ragusa e – 20,15% a Vittoria. Tendenzialmente, i codici verdi aumentano, tranne nell’attività del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ragusa che passa da 12.036 del 2018 al 9.291 del 2019. I codici gialli diminuiscono nei tre pronto soccorso nell’anno 2019, rispetto al 2018. Stesso trend in calo per i codici rossi che registrano una diminuzione di accessi, nel 2019 rispetto al 2018, sempre nei tre pronto soccorso dell’Asp di Ragusa. Si verificano episodi e giornate in cui l’afflusso è maggiore rispetto alla media percentuale. Le cause sono però da ricercare più nel concretizzarsi di situazioni, particolarmente, impegnative che in presunti malfunzionamenti del sistema.

Certamente, il problema della mancanza di personale medico acuisce tali situazioni e i rischi per la salute, tuttavia, lo sblocco dei concorsi, consentito dall’Assessore regionale della Salute, avv. Ruggero Razza, dovrebbe alleggerire il numero di criticità che allo stato attuale, a Ragusa, come in tutto il resto della Regione, grava nei pronto soccorso.