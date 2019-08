La dieta lampo pratica per dimagrire in 3 giorni è una dieta ipocalorica. Si basa sul consumo di frutta e tanta verdure. La dieta lampo pratica è una dieta che non può essere seguita oltre i 3 giorni.

La dieta lampo pratica è una dieta depurativa che può essere seguita per 3 giorni al mese. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta lampo pratica per dimagrire in 3 giorni. Primo giorno: colazione con mezzo pompelmo o succo di pompelmo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde senza zucchero. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: 125 gr di tonno naturale, una fetta di pane tostato, caffè nero o tè verde. Merenda: una fetta di anguria. Cena: 90 gr di carne a piacere, 250 gr di fagiolini, 250 gr di barbabietole o carote, una mela piccola e 125 gr di gelato alla vaniglia.

Secondo giorno: colazione con un uovo sodo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde senza zucchero. Pranzo: 250 gr di formaggio in fiocchi o 125 gr di tonno al naturale, 5 cracker salati e un caffè nero o tè verde. Cena: 2 wurstel, 250 gr di broccoli o cavoli, 125 gr di carote oppure di cime di rapa e due palline di gelato alla vaniglia o alla frutta. Terzo giorno: colazione con un uovo sodo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde senza zucchero. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 40 gr di formaggio tipo gruviera; 5 cracker salati; una mela piccola; caffè nero o tè verde. Merenda: due fette di ananas. Cena: 250 di tonno, 250 gr di carote o barbabietole, 250 gr di cavolfiore o fagiolini, 250 gr di melone o 2 Kiwi, 125 gr di gelato alla vaniglia.

La dieta lampo pratica per dimagrire in pochi giorni è una dieta ipocalorica e che non deve essere seguita per molto tempo in quanto potrebbe avere effetti collaterali per l’organismo. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.