Dieta ipocalorica 800 kcal per dimagrire velocemente: menù

La dieta ipocalorica 800 kcal è una dieta che promette di far dimagrire velocemente fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta proteica molto restrittiva e non adatta a tutti. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta ipocalorica 800 kcal per dimagrire fino a 3 kg in una settimana.

Lunedì: colazione con un caffè senza zucchero e una mela. Pranzo:150 gr. di filetto di manzo, insalata mista condita con aceto di mele o succo di limone. Cena: 200 gr. di passato di verdure, 80 gr. di arrosto di tacchino, pomodori con un cucchiaino di olio extra vergine e limone. Martedì: colazione con un tè con due fette biscottate e una spremuta di arancia. Pranzo: 200 ml. di brodo sgrassato, 140 gr. di tacchino, carote lesse scondite. Cena: 100 gr. di roastbeef, cavolo verza in insalata poco condito, un frutto. Mercoledì: colazione con un caffè senza zucchero e spremuta di pompelmo, 2 biscotti secchi. Pranzo: 140 gr. di pollo, peperoni al forno. Cena: 130 gr. di manzo ai ferri, fagiolini, una mela.

Giovedì: colazione con un caffelatte con dolcificante alternativo, una fetta biscottata e una pera. Pranzo: due uova sode, piselli stufati. Cena: 200 gr. di passato di verdure, 150 gr. di merluzzo al vapore. Venerdì: colazione con un caffè zuccherato, aranciata e due biscotti integrali. Pranzo: 150 gr. di fegato ai ferri, broccoletti lessati poco conditi. Cena: insalata di pollo lesso, una mela verde. Sabato: colazione con un tè, duefette biscottate e una banana. Pranzo: 100 gr. di coniglio arrosto, asparagi lessati. Cena: 140 gr. di vitello, pomodori in insalata, 3 prugne secche.

Domenica: colazione con un caffè senza zucchero, succo di pompelmo, 2 biscotti secchi. Pranzo: finocchi crudi, uno yogurt greco e una banana. Cena: 70 gr. di prosciutto crudo, cavolfiore bollito. La dieta ipocalorica 800 kcal per dimagrire prevede ogni giorno il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua. La dieta ipocalorica 800 kcal è una dieta ipocalorica e restrittiva che non deve essere seguita per molto tempo in quanto potrebbe avere effetti collaterali per l’organismo. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.