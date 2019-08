Andrea Zamperoni, 33 anni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, e' stato trovato morto. Era scomparso domenica scorsa. Lo riporta Nbc citando un comunicato di Cipriani.

"Abbiamo purtroppo appreso che Andrea Zamperoni, un membro rispettato e amato del team Cipriani per molti anni, scomparso domenica scorsa e' stato trovato morto - si legge - Suo fratello e' sopraffatto dal dolore e si rammarica di non essere disponibile a fornire commenti. Confidiamo che la polizia di New York stia facendo tutti gli sforzi per indagare e chiarire questa tragica vicenda". Di Zamperoni non si avevano notizie da sabato scorso. Lo chef, originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, era stato visto l'ultima volta dopo aver lasciato il ristorante. Le ricerche sono state avviate lunedi' dopo che lo chef non si e' presentato al lavoro.

(ITALPRESS)