Da settembre saranno restaurati i pali artistici dell'illuminazione a Pozzallo

Da settembre inizierà a Pozzallo la manutenzione straordinaria dei pali artistici dell'illuminazione pubblica. E’ stata pubblicata in data 21 agosto la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ing. Giancarlo Dimartino per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei pali artistici dell’illuminazione del centro urbano. L’importo complessivo dei lavori è di 70.000,00 euro.

I pali artistici hanno subìto, irrimediabilmente, l’usura del tempo e non sono stati mai manutenzionati. Nel passato due strutture sono crollate nel Corso Vittorio Veneto e dunque era ormai improcrastinabile una loro messa in sicurezza. Il provvedimento fa parte di una più generale opera di manutenzione straordinaria che vedrà nei prossimi mesi anche interventi nel settore delle pompe di sollevamento del sistema fognario ed interventi nel settore idrico che quest’anno ha dato qualche problema di approvvigionamenti in alcune zone della città.