La festa della Madonna delle Grazie a Comiso

Iniziano sabato, 24 agosto, i solenni festeggiamenti in onore alla Madonna delle Grazie a Comiso che si svolgono nell’omonima parrocchia retta dal sacerdote Ettore Todaro. Il via ai festeggiamenti sabato alle 18 con il suono festoso delle campane. Alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie.

Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Angelo Strada e animata dalla comunità parrocchiale di Santa Maria delle Stelle. Domenica, alle 8,30, ci sarà la dodicesima edizione del raduno Santa Maria delle Grazie organizzato dai cinquecentisti e auto storiche Sicilia dei fratelli Battaglia. Alle 9 la celebrazione eucaristica mentre alle 10 è in programma lo spettacolo equestre a cura del Centro equestre “Passione Andalusia” città di Scicli. Alle 10,30 la raccolta dei doni per la tradizionale cena gastronomica con la partecipazione del corpo bandistico “Alfio Pulvirenti” di Comiso. Questo l’itinerario: corso San Francesco, via Camerina, via Tasso, via Crispi, via La Farina, via Mognagni, via Piave, via Frategianni, via Piace, Cave, via Flavio Gioia, corso Vittorio Emanuele, Cozzo Re, Vigna del Conte. Alle 18 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie.

Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Girolamo Alessi e animata dalla comunità parrocchiale di Maria Santissima Annunziata. Alle 20 si terrà la tradizionale cena gastronomica, con la vendita all’asta dei doni offerti dai fedeli. E in contemporanea è in programma la Sagra della “Mitilugghia”, organizzata dal gruppo giovani della parrocchia. Lunedì i festeggiamenti proseguiranno con la recita del Santo Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie a partire dalle 18,30. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Bertino e animata dalla comunità parrocchiale Santi apostoli.