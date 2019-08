Cas, nuovo servizio sorveglianza su Me-Ct, Me-Pa e Cassibile-Rosolini

Diventa operativo il nuovo servizio di sorveglianza per “interventi urgenti ed assistenza al traffico” nelle Autostrade Messina-Catania, Messina-Palermo e Cassibile-Rosolini. E' stato attivato il nuovo servizio di sorveglianza attrezzata da svolgersi per un periodo di 12 mesi lungo tutte le tratte autostradali suddette.

Il servizio - a conclusione della procedura d’appalto (ai sensi della vigente normativa) e in conseguenza della sottoscrizione del verbale di consegna lavori - è stato prontamente attuato per la “sostituzione e il mantenimento in perfetta efficienza di tutte le segnaletiche di parzializzazione e/o scambio di carreggiata presenti nelle arterie autostradali di competenza del Consorzio”. Imprese esecutrici R.T.l. OK GOL S.r.l. (Mandataria) ed ELISICILIA S.r.l. (Mandate) di SUSA.