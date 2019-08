Slitta il debutto di Sarri alla Juventus, salterà Parma e Napoli

Per vedere Maurizio Sarri debuttare ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus bisognera' aspettare quasi certamente il 15 settembre, quando i bianconeri faranno visita alla Fiorentina nella terza giornata di campionato.

Le condizioni del tecnico migliorano ma la polmonite contratta suggerisce prudenza: per questo la Juventus ha deciso di non farlo sedere in panchina per le prime due uscite ufficiali con Parma e Napoli, lasciando che a guidare la squadra - come gia' successo nell'ultima amichevole a Trieste - sia il suo vice Giovanni Martusciello. Sarri, si legge in una nota della societa' bianconera, "e' stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l'allenatore non siedera' in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli.

La decisione e' stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si e' recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al piu' presto la regolare attivita'".

(ITALPRESS)